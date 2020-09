Alemanno, ricostruzione Castelluccio sia esempio

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - "La ricostruzione di Castelluccio deve essere un nuovo esempio di velocità come è stato il ponte di Genova": dirlo è stato il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, a margine della presentazione del Piano attuativo per il recupero del borgo terremotato. Presenti anche il commissario straordinario, Giovanni Legnini, e il consigliere regionale Vincenzo Bianconi.

Alemanno ha ricordato le ultime ordinanze emanate da Legnini e proprio quest'ultimo ha sottolineato la "necessità di provare a mettere insieme la semplificazione con i poteri speciali di cui adesso la struttura commissariale può usufruire". "Così - ha aggiunto il commissario - possiamo iniziare a immaginare cosa sarà possibile fare in tempi ragionevoli per la ricostruzione di Castelluccio".

"Servono risposte immediate per questo che è un posto unico al mondo e per la sua gente - ha detto Bianconi - e adesso sembrano esserci tutte le componenti necessarie per dare una svolta. Sono contento della condivisione sociale che ha coinvolto anche chi a Castelluccio abita e lavora". (ANSA).