Paola Fioroni incontra prefetto Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - La vice presidente dell'Assemblea legislativa, Paola Fioroni ha incontrato, oggi, il prefetto di Perugia, Armando Gradone.

"È stato un confronto istituzionale nel quale sono state affrontate numerose questioni che interessano il territorio - ha spiegato Fioroni - a partire dall'esigenza di rafforzare la sicurezza. Abbiamo condiviso l'importanza di lavorare in sinergia con tutte le istituzioni preposte per mettere in campo azioni efficaci utili anche a contrastare e prevenire la violenza su donne e minori".

Paola Fioroni, nel corso dell'incontro ha espresso "gratitudine per l'arrivo di un'aliquota dei militari di 'Strade Sicure' nel quartiere critico di Fontivegge". "Tutti - ha concluso la vicepresidente dell'Assemblea - siamo chiamati a lavorare in maniera sinergica per la sicurezza dei cittadini umbri". (ANSA).