Militari a Fontivegge-uffici giudiziari

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - Dal 7 settembre il quartiere Fontivegge e gli uffici giudiziari di Perugia saranno vigilati anche con l'impiego di una pattuglia motorizzata di militari del contingente dell'operazione "Strade sicure", che si aggiungerà a quelli già assicurati dalle forze di polizia. Lo ha annunciato la prefettura di Perugia.

La decisione fa parte di una mirata azione di "rimodulazione ed ottimizzazione" nell'impiego del contingente resasi necessaria a seguito della riduzione, avvenuta dal 17 agosto, di 20 unità dei militari assegnati in provincia, disposta dal ministero dell'Interno "per far fronte a sopravvenute, indifferibili esigenze manifestatesi in alcune regioni in conseguenza dell'intensificazione degli sbarchi di migranti".

(ANSA).