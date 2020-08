Sindaco Castello incontra comandante gdf

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 31 AGO - Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta ha incontrato in municipio il nuovo comandante della tenenza della guardia di finanza, luogotenente Gennaro Pietroluongo, che ha sostituito il parigrado Pier Luigi Bettoni.

Originario di Aversa ed in servizio nelle fiamme gialle dal 1985, Pietroluongo proviene dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Perugia, di cui è stato responsabile, dopo aver guidato altri reparti operativi territoriali come la tenenza di Gubbio e quella di Noventa Vicentina.

Il sindaco ha espresso al nuovo comandante i migliori auspici di buon lavoro, sottolineando "l'importanza della realtà di Città di Castello nel contesto regionale dal punto di vista produttivo ed economico, con la presenza di numerose aziende di alto livello in ambito nazionale e internazionale e di un tessuto commerciale che offre un ampio ventaglio di attività".

(ANSA).