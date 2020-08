Appello per immagine Italia Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 25 AGO - "Salviamo 'l'Italia'": a lanciare l'appello, attraverso l'ANSA, sono gli agricoltori di Castelluccio di Norcia e si riferiscono a quella disegnata con gli alberi sulla montagna che domina il Pian Grande.

"C'è bisogno di piantarne nuovi, ci sono zone dello 'Stivale' in sofferenza, come la Puglia e le due isole maggiori", spiega Gianni Coccia che degli agricoltori è il portavoce dai giorni successivi al sisma di quattro anni fa. "Noi - sottolinea - siamo pronti a dare il nostro contributo sia in termini economici per l'acquisto eventuale degli alberi, sia per la loro piantumazione". Il portavoce spiega che la richiesta di rinverdire l'Italia sarà presto inoltrata "ufficialmente" all'Ente Parco dei Monti Sibillini. "L'Italia è diventata un simbolo di Castelluccio e dato che la ricostruzione del borgo terremotato sembra ancora un miraggio, evitiamo che anche questa rappresentazione finisca nel declino", conclude Coccia. (ANSA).