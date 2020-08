Sette nuovi casi Covid e un ricovero

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - Ancora sette nuovi casi di coronavirus accertati in Umbria, 1.524 totali, dove si registra anche un ricoverato in più (all'ospedale di Terni), dieci complessivamente (nessuno in intensiva). Questo il quadro aggiornato dalla Regione sul suo sito.

Segnalati due nuovi guariti, 1.377, con gli attualmente positivi che passano da 62 a 67. Rimangono 80 i morti.

Complessivamente sono stati eseguiti 131 mila 41 tamponi, 796 più di ieri. (ANSA).