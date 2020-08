Coletto, sotto controllo cluster Covid

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - Sono stati "tutti circoscritti e ora assolutamente sotto controllo" i piccoli cluster di coronavirus rilevati in Umbria negli ultimi giorni. Lo ha assicurato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto facendo il punto della situazione con l'ANSA. Evidenziando che "questo è stato possibile perché non abbiamo mai smesso di monitorare e tracciare il territorio".

Attività che - ha spiegato Coletto - proseguirà "almeno per i prossimi sei mesi". "Stiamo facendo sempre più tamponi - ha sottolineato -, circa 27 mila alla settimana. All'ospedale di Perugia sta poi per essere installato un nuovo macchinario per analizzarli". (ANSA).