Tornano a scendere attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - Torna a scendere, dopo diversi giorni di crescita, la curva degli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Passati da 59 a 57 nelle ultime 24 ore.

Il sito della Regione dedicato alla pandemia riporta infatti un solo nuovo caso accertato (1.511 totali) a fronte dei cinque di un giorno fa. Stabile il dato di Assisi dove 18 frati sono risultati positivi e ora si trovano in isolamento. C'è però un ricoverato in più, a Terni, che fa salire a nove il totale in Umbria, nessuno in intensiva. Ci sono inoltre tre guariti, 1.374, mentre restano invariate a 80 le vittime. Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti 129.301 tamponi, 1.003 più di ieri. (ANSA).