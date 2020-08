D'importazione nuovi contagi Terni

(ANSA) - TERNI, 07 AGO - Sono tutti legati a contagi di importazione i cinque nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Terni dall'Usl Umbria 2, a seguito di un'indagine epidemiologica condotta dal servizio di Igiene e sanità pubblica.

Tra i nuovi contagiati - riferisce l'azienda sanitaria - ci sono infatti due amici di un giovane di Stroncone già risultato positivo nei giorni scorsi. Tutti e tre sono rientrati dall'estero dopo una breve vacanza. Ora si trovano in isolamento domiciliare monitorati dai servizi territoriali della Usl Umbria 2 e dai medici di medicina generale.

Positivi al Covid-19 anche tre familiari di una donna albanese rientrata a Terni dopo un breve soggiorno nel suo Paese di origine e ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale. Si tratta del marito e dei due figli ora in isolamento domiciliare non presentando sintomi.

L'Usl Umbria 2 ribadisce l'invito alla popolazione a rispettare scrupolosamente le misure anticontagio: indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, rispettare il distanziamento. (ANSA).