Fondi a progetti percorsi ciclo-pedonali

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - "Il paesaggio e i borghi dell'Umbria sono un patrimonio di valore assoluto, che hanno la nostra massima attenzione. Nell'ottica di favorire una fruizione sostenibile, anche turistica, del territorio, con 7 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 verranno finanziati progetti per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e sistemi di accesso ai centri storici": è l'annuncio dell'assessore regionale a Bilancio, turismo e riqualificazione urbana, Paola Agabiti.

Con l'acquisizione del visto del ministero dell'Economia e delle Finanze, a conclusione dell'iter amministrativo, le risorse sono a completa disposizione della Regione, si sottolinea in un suo comunicato.

"Un ulteriore importante investimento a favore dell'Umbria e delle sue bellezze naturalistiche, storiche e culturali, veri e propri punti di forza di una regione perfetta come destinazione delle vacanze, ma anche per vivere quotidianamente, in un necessario equilibrio con quell'ambiente che la rende unica" conclude Agabiti. (ANSA).