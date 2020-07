Sbloccato stralcio Mocaiana-Pietralunga

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - È stato sbloccato "dopo molti anni" il primo stralcio "Mocaiana-Pietralunga" che ricade nel più ampio intervento di adeguamento della tratta "Gubbio-Umbertide" della strada statale 219 "Gubbio - Pian D'Assino". Ne dà notizia, esprimendo "grande soddisfazione", l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche.

"Si tratta di una partita incagliata da vari anni - sottolinea l'assessore - su cui mi sono speso personalmente con i vertici nazionali dell'Anas, che ringrazio per l'impegno profuso nel superare i problemi che si erano verificati. Mi fa piacere per gli eugubini che cominciavano a perdere le speranze e per il sindaco di Gubbio che più volte mi aveva interessato in proposito". (ANSA).