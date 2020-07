Cancelleri visita cantiere viadotto

(ANSA) - TERNI, 16 LUG - "Riportiamo la normalità in questo territorio. I sindaci erano disperati ed è giusto prenderci la responsabilità e intervenire immediatamente": lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, nel corso di un sopralluogo al viadotto Montoro, lungo il raccordo Terni-Orte. Organizzato in vista della riapertura al traffico dopo i lavori urgenti di ripristino strutturale.

Il viceministro ha sottolineato che ci vorrà "ancora qualche mese" per riaprire del tutto l'infrastruttura, che rimarrà a corsia unica per senso di marcia per i mezzi pesanti fino a 44 tonnellate. "Però - ha aggiunto - togliamo il traffico pesante dalle città, nel frattempo cominciamo a lavorare nelle pile, con un intervento di rifacimento di tutto il viadotto che entra nella carne viva dell'infrastruttura e ce la restituisce migliorata, ammodernata e più sicura, in un momento in cui la sicurezza è un grande tema di questo Paese".

Cancelleri ha ringraziato Anas "perché ha fatto un intervento straordinario con una tecnica assolutamente nuova". (ANSA).