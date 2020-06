Oltre 30 gradi già diversi centri umbri

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Temperatura sopra a 30 gradi in diversi centri dell'Umbria già alle 10.30 di domenica mattina.

Registrati 31,8 gradi a Perugia, una delle tre città italiane per le quali il Ministero della Salute ha dichiarato l'allerta caldo.

Il picco di calore è stato comunque registrato nelle campagne di Castiglione del Lago con 32,2 gradi, secondo la rilevazione del Centro funzionale della Protezione civile.

I 30 gradi sono stati tuttavia già superati in diverse città tra cui Orvieto e Cascia con 31,6 gradi, Amelia (30,6), San Giustino (30,6), Foligno (30,5) e Narni (30,1). Tutti gli altri principali centri a metà mattinata hanno fatto registrare temperature superiori ai 27-28 gradi. (ANSA).