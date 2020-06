Contro sfratto, ufficio parlamentare in casa di riposo

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - "Per tutelare gli anziani ospiti della casa famiglia di Nocera Umbra, e scongiurare lo sfratto, ho deciso di istituire qui il mio ufficio parlamentare": lo ha riferito la senatrice umbra Emma Pavanelli del M5s, dopo una nuova visita alla realtà autonoma, autofinanziata dagli ospiti, creatasi da qualche anno e che raccoglie 14 anziani. "Realtà - ha ricordato - che si trova all'interno di locali della Asl Umbria 2 e che ora dovrà essere liberata".

"Qui - ha sottolineato la parlamentare - questi anziani vivono bene, in un modello sociale di cohousing dal quale gli enti locali dovrebbero prendere ispirazione. Invece vogliono sfrattarli tutti, allontanandoli dalla loro comunità, armonica e locale, fatta di acquisti a km zero, impiego di personale locale e zero spese per le casse dello Stato. Durante le mie visite alla casa famiglia, mi hanno manifestato le loro preoccupazioni"; "ecco perché ho deciso di istituire qui il mio ufficio parlamentare, per tutelarsi e dare loro un po' di tranquillità". (ANSA).