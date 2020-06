Ospedale di Terni, anche Geriatria torna in sede

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Dopo un restyling effettuato in tempi record, la Geriatria dell'ospedale di Terni è tornata nella sua sede al quinto piano: i pazienti sono stati infatti trasferiti nel reparto attualmente guidato dal dottor Carlo Mattioli, dopo il pensionamento della dottoressa Maria Grazia Proietti. Con l'occasione il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, Andrea Casciari, ha salutato e ringraziato tutto il personale - spiega una nota - "per il grande lavoro svolto anche durante la fase più critica dell'emergenza Covid". I lavori di ristrutturazione, effettuati in soli tre giorni, hanno comportato la rimozione e sostituzione del controsoffitto, tinteggiatura e sostituzione dell'illuminazione lungo il corridoio con lampade al led comprese quelle di emergenza. Riportando i pazienti nella sede storica del reparto, è stata liberata l'area di lungodegenza al quarto piano, che li aveva ospitati durante l'emergenza Covid, dove a breve inizieranno i lavori per l'adeguamento dell'impianto elettrico. (ANSA).