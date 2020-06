Moon in June annuncia date e nuova location

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - L'edizione 2020 di Moon in June, la sesta del festival, si svolgerà al Campo del Sole di Tuoro sul Trasimeno dal 21 al 23 agosto. Non più quindi all'Isola Maggiore, a causa della pandemia e con l'impossibilità di attuare con le dovute misure i viaggi con i traghetti e il distanziamento sociale.

Il nuovo spazio scelto - sottolineano gli organizzatori - è altrettanto suggestivo, con l'isola che si potrà comunque ammirare anche se a distanza.

Il 23 agosto per il gran finale ci sarà la coppia Paolo Fresu e Ramberto Ciammarughi: progetto esclusivo e in data unica per Moon in June come omaggio a Sergio Piazzoli. Il programma completo della tre giorni sarà annunciato prossimamente.

La tre giorni si propone come iniziativa per rilanciare gli spettacoli dal vivo, alimentando una diversa visione del Lago Trasimeno: non solo come ambiente da difendere ma anche come contesto da vivere nell'ottica di esperienze culturali consapevoli. (ANSA).