Coronavirus: paziente ricoverato a Foligno non più positivo

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - Il paziente attualmente ricoverato nell'ospedale di Foligno è un paziente negativizzato al Covid da oltre un mese. Pertanto, l'ospedale di Foligno non ospita un paziente positivo, ma solo con postumi clinici dell'infezione e quindi trattabile in un ospedale Covid free com'è al momento il "San Giovanni Battista": lo sottolineano la direzione regionale alla Sanità e l'azienda sanitaria Usl Umbria 2, in merito ai dati pubblicati sulla dashboard regionale che riportano in Umbria due pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, di cui uno nell'ospedale di Perugia e uno in quello di Foligno.

La Direzione regionale sottolinea che si tratta di un paziente precedentemente ricoverato nell'ospedale di Pantalla la cui guarigione dal virus è stata confermata dal risultato negativo di due tamponi, ma che ha manifestato dei sintomi cardiocircolatori per i quali i medici hanno ritenuto di trasferirlo nell'ospedale di Perugia e poi in quello di Foligno, città in cui il paziente risiede. (ANSA).