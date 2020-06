Coronavirus: ancora zero nuovi contagi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Ancora zero contagi al Covid 19 in Umbria (su 164 tamponi in più eseguiti): si tratta del sesto gorno consecutivo secondo i dati della Regione aggiornati alle ore 8 di lunedì 1 giugno.

Complessivamente 1.431 persone sono risultate positive al virus. Gli attualmente positivi sono 44 (uno in meno rispeto a ieri).

I guariti sono 1.311 (+1); risultano 13 clinicamente guariti (-1); i deceduti sono 76 (il dato è invariato rispetto a ieri).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (invariato); di questi due (invariato) sono in terapia intensiva.

Nel complesso, entro le ore 8 dell'1 giugno, sono stati effettuati 70.741 (+ 164) tamponi. (ANSA).