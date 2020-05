Quarto giorno con zero nuovi contagi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - Quarto giorno consecutivo con zero nuovi contagi accertati al Covid-19 in Umbria, su 1.250 nuovi tamponi eseguiti, secondo i dati della Regione aggiornati alle ore 8 di sabato 30 maggio: complessivamente 1.431 persone (dato invariato rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus, gli attualmente positivi sono 45 (invariato).

I guariti sono 1.310 (invariato); risultano 14 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 76 (invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17, di questi 1è in terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 28 (anche questo dato è invariato (l'indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati).

Nel complesso, entro le ore 8 del 29 maggio, sono stati effettuati 70.006 tamponi .

Tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all'evoluzione del Covid-19 in Umbria. (ANSA).