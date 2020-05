Bassetti, non abbiate paura di riaprire gli oratori

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - "Non abbiate paura di aprire gli oratori": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti a conclusione della Messa crismale celebrata nella cattedrale di Perugia, rivolgendosi, in particolare, ai sacerdoti e ad una rappresentanza di animatori parrocchiali, nell'imminenza del periodo estivo segnato dall'emergenza sanitaria in corso.

"Siamo in una fase di ripresa - ha sottolineato - abbiamo riaperto le chiese al culto e adesso dobbiamo fare un passo in avanti tutti insieme per promuovere durante l'estate quelle attività pastorali, soprattutto per i ragazzi, che sono estremamente necessarie. Basti pensare che i nostri ragazzi sono rimasti in casa per tre mesi e non sono nemmeno andati a scuola.

Quanti giovani, quante famiglie in questo periodo hanno sofferto di questa 'clausura'. Nel periodo estivo dobbiamo fare sentire ancora più forte il nostro essere Chiesa. Molte famiglie dovranno lavorare tutto il giorno, senza godere delle vacanze, anche per recuperare quel lavoro che non è stato possibile svolgere". (ANSA).