Tesei, pronti a sfide grazie anche ad Ateneo

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - "Siamo pronti ad affrontare le sfide future anche grazie all'Università degli studi di Perugia, con una sinergia che deve continuare ed ampliarsi anche in settori lontani dalla ricerca": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della presentazione del progetto 'Unipg pensa il post-covid'. Sottolineando che la formazione e i giovani "rappresentano il nostro presente, la continuità con il passato e la base con cui costruire il futuro migliore".

"Chi si forma nell'Ateneo perugino e viene da fuori deve avere occasioni anche per rimanere" ha poi aggiunto la presidente dalla Regione rivolgendo un pensiero agli studenti e all'Università. "Questa ha come merito - ha detto - quello di mettere a disposizione territori e piccoli borghi. L'università che vive le città e i territori è una carta vincente specialmente oggi, un ulteriore stimolo per chi deve tornare in Umbria". (ANSA).