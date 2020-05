Anche Porano è ora comune Covid free

(ANSA) - PORANO (TERNI), 25 MAG - Anche Porano, uno dei comuni umbri più colpiti dal coronavirus in proporzione alla popolazione, è ora 'Covid free'. Lo annuncia il sindaco, Marco Conticelli, a 75 giorni dalla prima positività riscontrata.

I casi totali hanno riguardato 32 persone tra cui 20 suore della Casa di San Bernardino. Tre le religiose decedute, tutte con precedenti patologie. "Un'emergenza che ha colpito molto duramente la nostra comunità - commenta il sindaco - che però ha reagito con grande determinazione e con estrema solidarietà verso i cittadini più deboli e in difficoltà". Tra i ringraziamenti rivolti alla cittadinanza da Conticelli, anche quello "al personale della Casa di San Bernardino. "Che - aggiunge - tra mille difficoltà ha continuato ad assistere le suore con grande amore". "Ora viene però il momento più difficile - conclude -, quello in cui si rischia di allentare eccessivamente l'attenzione. Continuiamo quindi con solerzia ad osservare le disposizioni che sono le uniche che hanno contribuito a rendere minori gli effetti del virus". (ANSA).