Zero nuovi casi e decessi ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Secondo giorno consecutivo senza nuovi casi accertati di coronavirus in Umbria dove - secondo i dati della Regione - restano complessivamente 1.430 le persone risultate positive dall'inizio della pandemia. Questo comunque a fronte di 199 tamponi eseguiti.

Nelle ultime 24 ore non sono stati inoltre registrati decessi, 75 in tutto.

Continua il calo degli attualmente positivi che ora sono 53 (-8).

I guariti sono 1.302 (+8) e sette i clinicamente guariti (-1).

In calo anche i ricoverati, 15 (-2 rispetto a ieri), due (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 38 (-6). La Regione ha specificato che l'indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati.

Nel complesso, entro le ore 8 del 25 maggio sono stati eseguiti 63.899 tamponi. (ANSA).