Trenitalia riprende gradualmente le corse

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - "Dal 18 maggio, a fronte del lieve incremento della domanda di mobilità sui treni regionali ed in previsione delle maggiori aperture di attività produttive, Regione Umbria e Trenitalia aumentano il numero di corse a disposizione, in particolare nelle fasce orarie in cui si riscontra la maggiore preferenza da parte dei passeggeri". E' quanto afferma l'assessore regionale ai trasporti,Enrico Melasecche, dando notizia che "il numero dei servizi circolanti ogni giorno feriale passa complessivamente da 45 a 53 e raggiungono il 62 per cento del livello ordinario precedente l'emergenza sanitaria, che era fissato in 86 corse al giorno dal lunedì al venerdì".

I principali interventi riguardano i collegamenti tra l'Umbria e Roma, in cui si registra un incremento di mobilità dei pendolari.

Aumentano anche le soluzioni di viaggio all'interno della regione nonché con Firenze ed Ancona. (ANSA).