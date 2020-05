All'Ast concorso idee per prevenzione

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Un concorso di idee per raccogliere suggerimenti per il contenimento della diffusione del coronavirus all'interno della fabbrica: a promuoverlo, tra tutti i propri dipendenti, è l'Ast di Terni. L'azienda ha messo in palio un premio di 300 euro in buoni spesa per ciascun autore delle cinque migliori proposte.

Le idee - si legge nel regolamento - potranno essere inviate entro il 30 maggio e saranno valutate da una commissione interna. Tra i criteri di valutazione la creatività e l'originalità dell'idea, il miglioramento della salute e sicurezza in azienda (con riferimento specifico agli aspetti della prevenzione), il miglioramento dell'esecuzione dell'attività lavorativa nell'ottica della salute e sicurezza dei lavoratori, il livello di applicazione concreta, la possibilità di generare ulteriori strategie di contenimento del coronavirus.

I lavori della commissione di valutazione termineranno, con la selezione delle cinque migliori idee, entro il 15 giugno prossimo. (ANSA).