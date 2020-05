Ordine infermieri Terni dona mascherine

(ANSA) - TERNI, 06 MAG - L'Ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Terni ha donato 700 mascherine Ffp2 all'Usl Umbria 2. Il materiale - spiega una nota dell'azienda sanitaria - è stato consegnato dalla presidente dell'Ordine, Emanuela Ruffinelli, e dal consigliere Paolo Sgrigna alla responsabile dell'Assistenza farmaceutica territoriale, Francesca Marchegiani. Verrà messo a disposizione dei sanitari dei presidi ospedalieri di Narni, Amelia ed Orvieto, delle sedi distrettuali e dei centri di salute della provincia di Terni. Il commissario straordinario della Usl Umbria 2 Massimo De Fino, insieme alla direzione strategica aziendale, ringrazia "sentitamente" l'Ordine delle professioni infermieristiche di Terni "sia per la preziosa donazione, che andrà ad alimentare le scorte dei dispositivi di protezione individuale in dotazione agli operatori sanitari che per l'impegno quotidiano, la passione e la dedizione di migliaia di professionisti". (ANSA).