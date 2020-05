Primo tampone negativo per 30 suore Porano

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Buone notizie da Porano, in particolare dalla Casa di San Bernardino, struttura che ospita suore anziane, 16 delle quali contagiate dal coronavirus e altre tre, anche loro positive, morte nei giorni scorsi.

L'esito del primo tampone di controllo, effettuato fra le 30 religiose, è risultato per tutte negativo. Per la prossima settimana gli operatori del distretto di Orvieto dell'azienda Usl Umbria 2 hanno programmato il secondo tampone. Questo ulteriore test, spiega una nota dell'azienda sanitaria "si spera possa confermare il risultato visto il miglioramento delle condizioni cliniche e il costante monitoraggio garantito in queste settimane dalla Usl Umbria 2".

"La situazione comunque è decisamente migliorata - continua la nota - e sta tornando alla normalità grazie all'attenta attività di monitoraggio da parte del personale sanitario e alle disposizioni tempestive ed efficaci di contenimento del contagio impartite dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria". (ANSA).