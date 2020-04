Priora Cascia dedica preghiera a mondo lavoro

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 30 APR - "Il 1° maggio assume quest'anno un valore ancor più importante per chi in questo duro momento non ha più un'occupazione e attende con ansia di poter tornare a lavorare, per mantenersi e sostentare la famiglia, ma anche per godere di un diritto essenziale dell'uomo, che gli permette di costruire il senso della propria vita": a dirlo è stata la madre priora del monastero Santa Rita di Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis, esprimendo così vicinanza a tutti i lavoratori in difficoltà a causa del coronavirus.

La religiosa ha voluto quindi dedicare una speciale preghiera a tutto il mondo del lavoro: "Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la memoria liturgica di San Giuseppe lavoratore, fa' o Santa Rita che le imprese, i commercianti, gli agricoltori, i dipendenti, gli artigiani, gli operai, gli impiegati, le partite Iva e tutti i lavoratori siano messi nelle mani di Dio e vi restino saldi nella sua protezione di Padre".

Nella preghiera la priora fa un richiamo anche all'Unione europea: "A te, santa del dialogo, chiediamo di operare per un'Europa più unita e solidale". (ANSA).