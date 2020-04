Mencaroni, pronti a proteste eclatanti

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - "Il rinvio della riapertura di negozi e pubblici esercizi, soprattutto in Umbria, è irragionevole e produrrà danni gravissimi ad una economia già debole. Chiediamo alla Regione un atto di coraggio": a sottolinearlo è Giorgio Mencaroni, presidente regionale di Confcommercio. "Le nostre imprese sono esasperate come non mai; sono pronte davvero a tutto, anche a proteste eclatanti" aggiunge. "L'ulteriore rinvio della riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di tante attività del turismo e dei servizi, annunciata ieri sera dal premier Conte, è inaccettabile" sostiene Mencaroni. "Soprattutto in Umbria - prosegue -, tra le regioni dove il contagio, secondo i dati comunicati da diversi giorni, ha avuto una minore diffusione, tanto da sembrare quella più quotata per una riapertura rapida".

