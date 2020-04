Nuovo portale Regione su emergenza Covid

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - E' online sul sito istituzionale della Regione Umbria la nuova sezione del portale dedicata all'emergenza coronavirus. Sostituisce quello attivo dall'inizio dell'emergenza.

All'indirizzo www.regione.umbria.it/coronavirus sono quindi visibili nuovi contenuti e tutte le informazioni utili divise per argomenti a seconda dei bisogni delle diverse categorie di utenti che in esso cercano le notizie, in una nuova veste grafica.

Obiettivo principale del rinnovamento - spiega la Regione - è di fornire un servizio informativo "completo, trasparente, chiaro e facilmente fruibile, pensato soprattutto per garantire una navigazione efficace e veloce, grazie alla quale gli utenti, attraverso i pulsanti sulla homepage, potranno immediatamente aprire la sezione di interesse". (ANSA).