Annullata edizione 2020 Infiorate Spello

Annullata l'edizione 2020 delle Infiorate di Spello che torneranno l'anno prossimo. Lo ha deciso il consiglio direttivo dell'associazione "nel rispetto dei provvedimenti" legati all'epidemia da Covid-19.

Per il presidente dell'associazione degli infioratori, Mirko Di Cola, "archiviare i progetti per le infiorate del 13 e 14 giugno, legate al Corpus Domini, è stata una scelta molto sofferta ma obbligata". "Abbiamo sperato di poter trovare un compromesso per ridimensionare l'evento - ha aggiunto -, ma lo spirito dei provvedimenti governativi trova ancora oggi, e troverà ancora per molti mesi, come suo elemento fondante la distanza sociale e quindi ci siamo arresi a questa palese evidenza".

"Alle migliaia di visitatori e di turisti che dall'Italia e da tante parti del mondo vengono a Spello per assistere e per partecipare alle infiorate - aggiunge il vicesindaco Guglielmo Sorci - diamo appuntamento al 5 e 6 giugno del prossimo anno, quando avremo finalmente superato le regole che oggi ci vedono e ci vogliono distanti". (ANSA).