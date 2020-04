Umbria avvia progetto per telemedicina

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - L'Umbria sta predisponendo un progetto sperimentale di telemedicina che permette il monitoraggio a distanza delle condizioni cliniche dei pazienti curati a domicilio attraverso la trasmissione di referti per via telematica. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. "La sorveglianza e il controllo costante delle condizioni di salute della popolazione sono elementi fondamentali per la ripartenza" ha sottolineato.

"In questo momento di emergenza i vantaggi dell'utilizzo delle piattaforme tecnologiche sono tanti - afferma Coletto - e vanno da quello principale che consiste nel non esporre il personale sanitario e i pazienti al rischio di infezioni evitando spostamenti in situazioni di emergenza sanitaria, a quello di favorire uno scambio di informazioni in tempo reale tra i medici anche relativi al monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti per la somministrazione di terapie adeguate. Il progetto è di grande rilievo anche per gli impieghi extra-pandemici, quindi per una modalità assistenziale in tempi ordinari". (ANSA).