In centro Perugia aria normalità

Si inizia a respirare aria di normalità nel centro storico di Perugia. Complice la bella giornata di sole, oggi il cuore della città ha iniziato a battere e a rianimarsi. Con comunque le dovute accortezze.

Una scena che in corso Vannucci - sempre vuoto nelle settimane scorse, salvo qualche passante che doveva recarsi in farmacia o al supermercato e da qualche giorno anche in libreria - non si vedeva dall'inizio di marzo, quando arrivò l'ordine di chiusura totale per evitare il diffondersi del Covid-19.

L'Umbria e Perugia, tra le prime a rialzarsi dall'emergenza sanitaria, provano così a ripartire. C'è anche qualche commerciante alle prese con le pulizie e il riordino del proprio locale, per essere pronto così per la tanto attesa ripartenza per la 'fase 2'. (ANSA).