Mensa Caritas si adegua misure Covid

(ANSA) - TERNI, 22 APR - Turni di massimo 10 persone sedute in tavoli separati e a distanza di sicurezza, piatti, posate, bicchieri monouso, protezioni per gli operatori e volontari, termoscanner all'entrata per misurare la temperatura con il supporto di un medico volontario: anche la mensa per i poveri San Valentino di Terni, gestita dalla Caritas, si adegua all'emergenza coronavirus, continuando a fornire pasti caldi a chi ne ha bisogno. Circa 70 le persone ospitate ogni giorno, in gran parte italiani e anziani, ad altre vengono distribuiti cestini da asporto.

In generale sono centinaia gli aiuti di vario genere da parte della Caritas e dell'associazione di volontariato San Martino.

All'usuale attività dei Centri di ascolto e dell'Emporio solidale si sono aggiunte le numerose richieste giunte al numero verde 800 766 455, attivo da inizio aprile.