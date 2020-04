Donazione Fondazione Carit all'ospedale

(ANSA) - TERNI, 21 APR - Nuova donazione da parte della Fondazione Carit all'ospedale Santa Maria di Terni, nell'ambito del fondo di un milione di euro stanziato dall'istituzione di origine bancaria per l'emergenza Covid-19.

Sono state consegnate infatti 8 mila mascherine Ffp2 per tutto il personale sanitario. I dispositivi si aggiungono alle 10 mila mascherine Ffp3 già pervenute nei primi giorni di aprile grazie al lavoro svolto dalla task force organizzata dall'azienda ospedaliera. In una nota il presidente della Fondazione, Luigi Carlini, manifestando la propria soddisfazione, spiega che non si tratta dell'ultima donazione dell'ente, ma che "a breve altre importanti strumentazioni saranno messe a disposizione dell'ospedale che si trova a fronteggiare con grande professionalità e impegno questo difficile momento di emergenza".