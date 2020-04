Comitato Norcia, ritardi per Basilica

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 APR - La Basilica di San Benedetto, l'ospedale, il progetto per il nuovo polo scolastico, ma anche i cimiteri e la "disparità di trattamento tra chi ha avuto meno danni dal sisma e chi è nel vero cratere": sono i temi che il Comitato rinascita Norcia ha sottoposto al commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, nel corso della videoconferenza che si è svolta sabato scorso con una 40/a di esponenti di vari comitati sorti dopo il terremoto del 2016.

Il comitato nursino - viene detto in una nota - ha ribadito a Legnini in particolare "il vergognoso ritardo nella ricostruzione della Basilica, visto che solo dopo quattro anni si comincia a parlare di un bando per proporre un progetto e ancora le macerie e le opere d'arte sono tutte lì a marcire".