Tesei, alleggerire la burocrazia

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - "Alleggerire la burocrazia" in relazione all'emergenza coronavirus: è quanto sollecita la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, anche nel suo ruolo di coordinatrice della commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni.

"La Commissione europea - ha affermato - ha approvato il 19 marzo la Comunicazione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19: una decisione che prevede nuove e più ampie possibilità di finanziamento delle imprese. Occorre alleggerire la burocrazia e evitare appesantimenti anche rispetto al monitoraggio di tali misure".

La Conferenza delle Regioni chiede "una una 'notifica unica statale' alla Commissione relativa ad un quadro nazionale per le misure di aiuto al fine di dare attuazione ad ogni livello istituzionale di pubblica amministrazione concedente alle nuove possibilità di accordare aiuti ai sensi del temporary framework nel più breve tempo possibile".