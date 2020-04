Numero verde Caritas Terni e S. Martino

(ANSA) - TERNI, 07 APR - Ascolto psicologico, orientamento e sostegno economico: è per offrire questi servizi a tutti coloro che stanno vivendo con particolare disagio l'emergenza coronavirus, che la Caritas di Terni-Narni-Amelia e l'associazione di volontariato San Martino hanno attivato il numero verde 800 766 455. Un team composto da personale esperto e qualificato fornirà aiuto per affrontare l'isolamento a casa, fornendo assistenza e supporto morale e psicologico. Le prestazioni fornite rientrano tra i servizi potenziati e attivati nel Centro di ascolto Caritas di Terni, nell'ambito del progetto Innovater.

"In questo periodo di emergenza virus - precisa il direttore della Caritas, Ideale Piantoni - per aiutare, come dice il Santo Padre Francesco i poveri che "non vediamo", abbiamo attivato il numero verde chiamando il quale sarà possibile anche fare richiesta di aiuti economici".