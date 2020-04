Via bando ricostruzione Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 02 APR - L'iter per il bando di progettazione per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia avrà avvio lunedì 6 aprile. Mentre la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 26 maggio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Nicola Alemanno.

"Notizie come queste fanno bene al cuore, danno fiducia e speranza nel futuro in questo particolare momento", ha commentato.

Sono state quindi fissate le tappe che porteranno alla progettazione del recupero della "casa" del patrono d'Europa.

"Il calendario delle attività, gestite con il supporto della Centrale unica di committenza Invitalia, che ci è stato comunicato dal soprintendete speciale per le aree colpite dal sisma del 2016, Paolo Iannelli - spiega Alemanno - indica che lunedì 6 avverrà la pubblicazione sulla Piattaforma Invitalia e Guue".