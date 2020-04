Autismo, luce blu su palazzo Donini

(ANSA) - PERUGIA, 2 APR - In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, la facciata di palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria, è stata illuminata di blu.

La Regione ha aderito anche quest'anno alla campagna mondiale di sensibilizzazione "Light it up blue", a testimonianza della vicinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie.

La presidente Donatella Tesei - è detto in un comunicato dell'ente - condividendo la buona causa, ha accolto la richiesta dell'Angsa, Associazione nazionale genitori soggetti autistici Umbria onlus, che opera per la promozione e l'educazione della cittadinanza alla consapevolezza e alla conoscenza dell'autismo.

La luce blu illumina il balcone di palazzo Donini che si affaccia su corso Vannucci dalla serata del primo aprile fino al 3 mattina.