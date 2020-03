Consegnato letto Terapia intensiva Terni

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - Consegnato alla Terapia intensiva del Santa Maria di Terni un nuovo letto per la gestione rianimatoria di pazienti bariatrici, acquistato grazie ad una parte del milione di euro donato dalla Fondazione Carit. Il letto si aggiunge all'ecografo multidisciplinare con sonda cardiologica e al set laringoscopio arrivati nella struttura tra il 24 e il 25 marzo. La task force organizzata dall'azienda ospedaliera - sotto la direzione del commissario Andrea Casciari, e coordinata dal primario della rianimazione/anestestesia, Rita Commissari - ha svolto ordinativi per oltre 700 mila euro che la Fondazione si è impegnata a liquidare con il fondo messo a disposizione per la collettività ternana. Per il presidente della Fondazione, Luigi Carlini, si tratta di "un risultato importante per il progetto di potenziamento della struttura complessa di Rianimazione dell'azienda ospedaliera di Terni".