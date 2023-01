Boom apicoltura, nuovi corsi base in primavera

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - Sono molto frequentati da tutte le fasce d'età i corsi di apicoltura di base tanto da registrare il tutto esaurito. A gennaio sono ricominciati due corsi con 35 partecipanti ciascuno. "Il 95% dei nostri partecipanti non solo segue il corso, ma continua a praticare l'apicoltura", afferma Andreas Platzer, consulente esperto di apicoltura in Provincia.

"Credo sia perché è qualcosa di speciale, si impara a conoscere la natura e si contribuisce alla sua protezione, si produce qualcosa e si può coinvolgere tutta la famiglia. È anche una forma di allevamento che non impegna il tempo del proprietario come per altri animali", dice Platzer.

Poiché la richiesta è molto elevata e molti interessati sono stati respinti, in primavera verrà organizzato un corso di prova. Durerà una giornata intera e una mezza giornata e si svolgerà il 31 marzo e il primo aprile a Castelvecchio (Caldaro). Gli istruttori del corso risponderanno a tutte le domande che un potenziale apicoltore può avere. "Può essere un aiuto decisivo per capire se l'apicoltura fa per voi", dice Platzer. (ANSA).