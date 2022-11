A Innsbruck un nuovo Campus Euregio per studenti

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - L'elevata domanda di alloggi a prezzi accessibili da parte di studenti e tirocinanti dell'Università tirolese ha portato alla scelta di ristrutturare il complesso residenziale Gründerzeit Schlachthofblock, nel quartiere Dreiheiligen, a Innsbruck. I lavori saranno completati entro il 2026, mentre nel frattempo sono stati creati alcuni appartamenti, con la costruzione di parte di un nuovo edificio.

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo strutturale dell'isolato Schlachthof, saranno dunque realizzati alcuni spazi abitativi, comprensivi di sale comuni e ambienti educativi per studenti e giovani in formazione, provenienti dall'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Oggi, martedì 29 novembre, sono state consegnate le prime chiavi dell'Euregio Campus - Young Living in Education" alla presenza del Governatore tirolese Anton Mattle, del sindaco Georg Willi, della presidente dell'associazione degli studenti universitari sudtirolesi "Anton Zelger", Martha Stocker e dell'amministratore delegato della Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) Franz Danler.

È stato infatti stipulato un accordo con l'Euregio per l'occupazione di appartamenti condivisi, riservati a studenti e tirocinanti. Le camere sono destinate principalmente a giovani adulti in formazione di università, formazione professionale o duale, con almeno cinque anni di residenza in una regione dell'Euregio, ad un prezzo prestabilito. Agli uffici Euregio sarà riservato il compito di fornire informazioni attraverso il sito web, le bacheche, gli eventi destinati ai giovani, oltre quello di organizzare eventi e laboratori nella sala comune.

Previsto, inoltre, un viaggio informativo annuale di due o tre giorni, destinato a circa 30-40 studenti potenzialmente interessati.

"Il 'Campus Euregio' è unico nel suo genere e rappresenta un progetto vetrina per la cooperazione tra l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Finora, i giovani della regione europea si sono incontrati, ad esempio, sotto forma di campi di vacanza o in occasioni legate a progetti, ma ora abbiamo creato un vero e proprio luogo di scambio. Allo stesso tempo, stiamo affrontando una sfida importante: la creazione di alloggi a prezzi accessibili per i giovani che svolgono la loro formazione in Tirolo, alleggerendo così anche il mercato immobiliare", afferma soddisfatto il capitano del Tirolo Anton Mattle. (ANSA).