Aperto a Brunico il Centro di mobilità per la Val Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Il presidente della Giunta provinciale, Arno Kompatscher, l'assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider, e il sindaco, Roland Griessmair, hanno inaugurato oggi il nuovo Centro di mobilità di Brunico, alla presenza di numerosi rappresentanti dell'amministrazione, della politica, delle aziende del settore mobilità e di quelle coinvolte nella realizzazione del progetto. Un moderno centro di mobilità è il presupposto perché la mobilità sostenibile diventi anche attraente, ha detto Kompatscher. "Dopo Bressanone, ora anche Brunico ha il proprio moderno Centro di mobilità. In questo modo facciamo un grande passo avanti nel nostro impegno di rendere l'Alto Adige sostenibile e a zero emissioni", ha aggiunto il presidente della Provincia.

Anche al Centro di mobilità di Brunico, presso la stazione ferroviaria, le diverse forme di mobilità - treno, autobus, bicicletta e scooter - si combineranno nel miglior modo possibile. "Vogliamo che il trasporto pubblico sia la prima scelta quando si tratta di spostarsi in Alto Adige. In termini d'infrastrutture di trasporto, la Provincia sta investendo soprattutto nella rotaia: questo hub ne è un esempio concreto, altri di questo genere ne verranno realizzati, per un trasferimento del traffico, che attualmente assedia le nostre città, verso forme di mobilità pulite", afferma Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità. Per questo, proprio vicino alle fermate degli autobus, al Centro di mobilità di Brunico, sotto una tettoia, c'è il parcheggio per circa 300 biciclette. Anche l'accesso ai binari è stato rinnovato. "Dalle fermate degli autobus, grazie a un prolungamento del sottopassaggio pedonale esistente, i passeggeri raggiungono comodamente il binario centrale", fa notare l'assessore.

L'accesso al parcheggio avviene attraverso un tunnel da piazza Mercato di Stegona. "Inoltre, al Centro di mobilità di Brunico sono a disposizione 40 parcheggi per moto e scooter e 6 posteggi Kiss&Ride (zone riservate al posteggio momentaneo per i genitori che devono lasciare i loro figli, evitando il caos lungo le strade ed i rischi per gli stessi studenti)" dice con soddisfazione l'assessore, che spiega ancora: "L'Infopoint altoadigemobilità nell'edificio della stazione completa l'offerta. Con questo offriamo, direttamente al Centro di mobilità, un punto di contatto con i passeggeri, dove questi potranno trovare risposte alle loro eventuali domande e richieste". (ANSA).