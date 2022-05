Giornata della lettura multilingue in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - Promuovere la lingua madre e la diversità linguistica: in occasione della Giornata mondiale della diversità culturale, le biblioteche altoatesine offrono letture ad alta voce in 15 diverse lingue.

ð In Alto Adige convivono da anni molte culture e lingue diverse. Il 21 maggio, giornata internazionale della diversità culturale, la ricorrenza proclamata dall'UNESCO nel 2001, numerose biblioteche altoatesine organizzano una serie di eventi dedicati alla lettura multilingue per sensibilizzare il pubblico sulla diversità culturale. Che si tratti di storie e musica intorno al fuoco, di teatro Kamishibai o anche letture per bambini da parte di giovani della scuola secondaria, ogni biblioteca ha proposto un programma curioso e variegato. Molti giovani e adulti di altre lingue madri sono stati reclutati per leggere ad alta voce nella loro lingua. Sono più di 15 quelle proposte in questa giornata. "Sappiamo tutti che la lettura, la narrazione e la lettura ad alta voce sono importanti per l'acquisizione del linguaggio e la successiva alfabetizzazione dei bambini - spiegano gli organizzatori dell'evento - non tutti sanno però che la lettura ad alta voce nella propria lingua produce benefici, tanto per l'acquisizione della lingua madre, quanto per l'acquisizione di qualsiasi altro idioma". (ANSA).