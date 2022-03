Beni culturali, posto sotto tutela l'Hotel Posta di Gomagoi

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAR - La giunta provinciale di Bolzano ha posto sotto tutela storico-artistica l'Hotel Posta di Gomagoi.

Costruito nel 1922 secondo i piani dell'architetto meranese Hans Hoffmann, l'hotel consiste in tre edifici allineati lungo la strada del Passo dello Stelvio. L'edificio principale, a tre piani con due bovindi, un balcone al primo piano e un tetto a padiglione sporgente, è collegato tramite una parte inferiore dell'edificio, che ospita la sala da pranzo, ad una terza struttura simile a una villa che ospita un ufficio postale d'epoca con attrezzature di sportello storiche. Oltre a questo ufficio postale, anche la storica sala da pranzo è particolarmente degna di essere conservata: ha tre grandi finestre ad arco, oltre a rivestimenti murali, un soffitto in legno e lampadari in ferro battuto.

"L'Hotel Posta è un testimone importante nella storia del turismo locale", sottolinea l'assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer. La tutela è stata suggerita anche dall'Heimatpflegeverein (associazione per la conservazione della storia locale). Il proprietario dell'Hotel Posta è l'impresa Meraner Bau S.r.l. con sede a Merano.

All'inizio di febbraio, anche la chiesa di Santa Teresa a Gomagoi è stata dichiarata edificio sotto tutela dalla Soprintendenza ai beni culturali, per il suo speciale interesse storico-artistico. (ANSA).