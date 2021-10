Fondi Ue per la digitalizzazione del Comune di Laces

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - La digitalizzazione della pubblica amministrazione è un tema molto attuale e le relative richieste ai comuni stanno aumentando visibilmente. Oggi i cittadini vogliono un'amministrazione agile ed efficiente che risponda rapidamente a tutte le loro esigenze. In effetti, i comuni altoatesini devono ancora recuperare il ritardo nel campo della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Laces intende utilizzare un progetto di finanziamento UE per promuovere il processo di digitalizzazione nel territorio comunale e sostenere così la crescita e lo sviluppo digitale dell'intera regione.

Nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, in breve FESR, il comune di Laces ha presentato e ricevuto l'approvazione per un progetto di finanziamento intitolato "Go digital - Digitalizzazione nel comune di Laces" nel periodo di programmazione 2014-2020.

Con un budget totale di quasi 400.000 euro, l'amministrazione mira principalmente a censire e digitalizzare l'intera rete di infrastrutture del comune, il che dovrebbe ottimizzare l'efficienza e la gestione delle risorse della pubblica amministrazione e migliorare il rapporto con i cittadini. In questo contesto, il beneficiario sta progettando una forma particolarmente innovativa di lettura digitale dei contatori, cioè quella attraverso la connessione a banda larga installata insieme alla connessione del teleriscaldamento in tutte le famiglie e negli edifici pubblici.

Un'altra misura prevista nel progetto è l'installazione di diversi punti informativi nel comune che daranno a tutti i cittadini la possibilità di informarsi in modo semplice e diretto sui progetti e su altre notizie importanti del comune così come degli eventi. Il comune pone l'accento sulla facilità d'uso e sul funzionamento semplice degli InfoPoint, in modo che anche le persone con poche conoscenze informatiche possano gestire in modo preciso le informazioni. (ANSA).