Provincia Bolzano, 71 nuovi mezzi per il Servizio strade

(ANSA) - BOLZANO, 05 OTT - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il rinnovo del parco mezzi del Servizio strade con 71 nuovi veicoli.

Dal 2014, la flotta del Servizio strade provinciale è stata rinnovata gradualmente. L'obiettivo non è solo quello di rendere la flotta più moderna, ma anche di ridurre il numero complessivo di veicoli. Si vuole ridurre il numero di veicoli da 749 ad un totale di 619 acquistando nuovi mezzi ed eliminando gradualmente quelli vecchi.

"Nuovi veicoli e personale qualificato sono particolarmente importanti per le operazioni durante gli eventi meteorologici, che si verificano sempre più frequentemente - spiega l'assessore provinciale, Daniel Alfreider - Per l'acquisto dei veicoli, il Servizio strade ha presentato un piano di modernizzazione decennale, che abbiamo attuato passo dopo passo".

Gran parte dell'importo dell'offerta riguarda l'acquisto di camion da 16 e 18 tonnellate. È previsto anche l'acquisto di mezzi speciali (Unimog), escavatori cingolati, pale gommate, piccoli camion per consegne e altre attrezzature. È previsto l'acquisto di un totale di 71 veicoli compresi gli accessori.

Tale operazione sostituirà 75 veicoli. In totale, la Provincia investe 12 milioni di euro per l'acquisto e il rinnovo del parco mezzi. (ANSA).