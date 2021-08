Libri: editori nell'Unione organizzano il Bazar a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - Venerdì 6 agosto iniziano i "saldi estivi" dei migliori libri dell'Alto Adige. In piazza Walther, nel centro di Bolzano, fino al 22 agosto, le pubblicazioni degli editori altoatesini possono essere acquistate tutto il giorno nel grande tendone dei libri a prezzi più bassi che mai, prima che in autunno arrivi la grande ondata di novità editoriali, spiegano gli editori nell'Unione.

Tutti i giorni dalle 10 alle 19, sono disponibili narrativa, libri illustrati, libri di cucina, racconti di testimoni contemporanei e molto altro. L'iniziativa degli editori nell'Unione si svolge con il patrocinio della Città di Bolzano e con le norme di sicurezza attualmente in vigore. Sono presenti gli editori Alpha Beta, Athesia-Tappeiner, Curcù Genovese, Edition Raetia, Folio e A. Weger. (ANSA).