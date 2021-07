Noi Techpark: prestito per il programma di sviluppo

(ANSA) - BOLZANO, 20 LUG - Per permettere alla società NOI Spa di portare avanti il suo programma di costruzione, la Giunta provinciale ha approvato oggi un prestito di 20 milioni di euro con una durata di dieci anni.

Fondato nel 2017, il NOI Techpark Alto Adige è un parco tecnologico e scientifico che sostiene le start-up innovative e le giovani imprese. Attualmente nel NOI S.p.A. sono presenti oltre 70 fra aziende e start-up innovative, quattro istituti di ricerca e tre facoltà universitarie. Dieci delle 70 aziende private sono state ammesse al NOI Techpark nella prima metà del 2021, molte delle quali progettate nel rispetto della sostenibilità. Il NOI Techpark è gestito dalla società di proprietà della Provincia "NOI Spa".

Tuttavia, il programma di costruzione del NOI Techpark, approvato dalla Giunta provinciale nel 2019, non è ancora completato. Per poter realizzare i due lotti di costruzione D2 e D3, la Giunta ha autorizzato oggi (20 luglio) la società "NOI S.p.A." a contrarre un prestito di 20 milioni di euro con una durata di dieci anni presso la Cassa Depositi e Prestiti dello Stato ed allo stesso tempo ha deciso di fornire le garanzie necessarie. Per la società "NOI Spa" ottenere il prestito significa maggiore sicurezza di pianificazione e flessibilità nella realizzazione dei propri programmi d'investimento.

I due lotti di costruzione D2 e D3 sono destinati ad accogliere ulteriori aziende e laboratori. L'ampliamento del NOI Techpark con i due lotti costerà circa 32,7 milioni di euro di cui il NOI S.p.A. pagherà 12,7 milioni di euro con fondi propri. (ANSA).